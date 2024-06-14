ドールハウス ミニチュアハウス ブックヌック 探偵事務所 探偵社

ドールハウスミニチュアハウスブックヌック探偵事務所探偵社完成品。サイズ：横11×縦27.3×奥行き18cm・ほぼ全て固定されています。（奥の棚は未固定ですが外れません）・人感センサーライト付き。（単三電池2本必要。電池は輸送の関係上付属しません。）※こちらの商品はオルゴール付きではありません。所々アレンジしています。主に下記の部分です。・天井に硬い透明な板の貼り付け（内側に張っています）・床の紙類の増量・ボードの上に封筒二枚追加・蝶の配置場所※素人作成ですので、完璧ではありません。----------------------------#ドールハウス#ミニチュアハウス#ブックヌック#ハンドメイド#工作#インテリア#オブジェ完成品探偵事務所探偵社仕様···完成品種類···その他



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