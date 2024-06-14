南雲『移いの風』12ヶ月セット

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商品詳細
南雲木彫人形の特徴である「日本の四季」がテーマの限定セット。数年前から時々出して飾っていました。大切に取り扱っていましたのでほとんど傷等はないです！コンパクトサイズで楽しめます。台：18×15cm（12ヶ月共通）《内容》１月：お正月２月：節分３月：ひな祭り４月：お花見５月：鯉のぼり６月：梅雨７月:七夕８月：花火９月：お月見10月：みのり11月：七五三12月：聖夜箱に紙を挟んで12ヶ月明記しています。(写真あり)
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伊予一刀彫り 南雲限定「移いの風」12ヶ月セット | yaraan.com
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