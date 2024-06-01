流木雑貨　流木ディスプレイ台

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流木の二段棚です。ホワイトシャビーの流木です。上段の棚は片方が、後ろにずれています。私のこだわりとしてできるだけ自然のままで作製したいので、あえて波に削られている所や割れている所を強調して作製しています。また切り口に関しては、最小限に抑える為、上下左右のバランスを見て調整しています。サイズ〔1番長い所です。〕約 幅 26㎝ 奥行き 21㎝ 高さ 33㎝ 重さ 426㌘無塗装です。無塗装です。木製ビスと木製ボンドで作製しています。流木に理解のある方でお願いいたします。イメージ写真の小物雑貨は付きません。お値引きはしておりません。配送による梱包資材はリサイクル品を使用いたします。