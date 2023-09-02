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アメリカヴィンテージ　カバー
商品番号 A38907704849
商品名

アメリカヴィンテージ　カバー
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのヴィンテージショップで購入しました。約49✖️49センチソファの背もたれやクッションカバー　テーブルクロス　ランチョンマットなどに如何ですか？美品ですが古い物　used品をご理解の上宜しくお願い致します。ヴィンテージアンティーククッションカバーレトロタペストリー
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