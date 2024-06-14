ゴールド フラミンゴ ＊ オブジェ 置物

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アクセスありがとうございます。商品説明，プロフィールを最後までお読みになってからご購入お願い致します。《＊注意＊》 ※発送日や値段交渉など、プロフィール、商品説明などを確認して頂ければご理解頂ける内容のコメントへの返信は出来かねます。 ※こちらの商品の値下げ交渉はご遠慮ください。『‧˚₊✧フラミンゴ＊オブジェ₊✧*。』 縁起が良さそうな、金色のフラミンゴのオブジェです。 端整な造りで、美しいです。 ※出品個数は１個です。【状態】 ●飾ったりせず仕舞っておいた未使用品なので、基本的に状態は良いです。 ●画像では分かりにくいですが、多少表面に擦れ、傷などはあります。 ●箱などの付属品はありません。 ※未使用品なので、基本的に状態は良いですが多少細かな傷や擦れはあります。気になる方はご購入ご遠慮ください。 【サイズ】 ●縦：約5cm ●横：約5.5cm【発送方法】 ●定形外郵便 ※緩衝材(プチプチなどのシート)で梱包させて頂きます。❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢❥⇢金色ゴールド金フラミンゴ鳥動物縁起物縁起開運金運グッズミニミニチュア置物オブジェガーデニングインテリアヴィンテージアンティークオシャレ置物4549475250514554《＊注意＊》 ※発送日や値段交渉など、プロフィール、商品説明などを確認して頂ければご理解頂ける内容のコメントへの返信は出来かねます。 ※こちらの商品の値下げ交渉はご遠慮ください。