ウィリアム　モリス　輸入クロス　壁紙　英国製　ゴールデンリリー　アクセント

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商品詳細
★ WilliamMorris ★ウィリアム・モリスの壁紙です。英国製で、イギリスから取り寄せました。ゴールデンリリー 210398新品・未使用のロールを、1本で出品します。長さ10ｍ、幅52㎝、リピートは45.5㎝時々仕事で留守にします。ネットにつながらない場所へ行くこともあるので、ご質問のお返事、また発送にお時間をいただく場合があります。発送をお急ぎの場合は、先にお尋ねください。他にも出品中です。同時発送可能ですので、あわせてどうぞ。おまとめの場合は送料を再計算いたしますので、先にご連絡お願いします。それ以外のお値段交渉はお許しください。
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