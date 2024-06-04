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【新品未使用】トルコ製ドリームキャッチャー（ナザール）
商品番号 V54392282217
商品名

【新品未使用】トルコ製ドリームキャッチャー（ナザール）
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,709 円
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商品詳細

【セール中】¥5500→¥4499おまとめご購入は歓迎します。トルコ雑貨が好きで応援＆携わっています。悪夢から守ってくれると言われている「ドリームキャッチャー」悪い夢はこの網に引っかかり消えると言われています。そして厄除けとなる「ナザール」が手編みされているステキなインテリアです。白い羽根がたくさんついています。（目立った汚れはありませんが、入荷時点で羽根部分にほんの少しだけ色が付いています）ベッドサイドに飾るとよいそうです。職人さんの手づくりの良さをご理解いただける方のみご購入ください。発送の際、リサイクル材を使用する事があります。【サイズ】（素人採寸）ヨコ（大きい方の目の部分）約21.8㎝タテ（目の上端からタッセル下まで）約58㎝#ドリームキャッチャー#手編み#トルコ雑貨#タッセル#ナザール#ニットテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風主な素材···木製、綿などテイスト···その他主な素材···布・ファブリック壁飾りの種類···その他
http://narcologia.ru/goods/ambassador942306.html
http://narcologia.ru/goods/choice948985.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant118482.html

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