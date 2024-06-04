【新品未使用】トルコ製ドリームキャッチャー（ナザール）

【セール中】¥5500→¥4499おまとめご購入は歓迎します。トルコ雑貨が好きで応援＆携わっています。悪夢から守ってくれると言われている「ドリームキャッチャー」悪い夢はこの網に引っかかり消えると言われています。そして厄除けとなる「ナザール」が手編みされているステキなインテリアです。白い羽根がたくさんついています。（目立った汚れはありませんが、入荷時点で羽根部分にほんの少しだけ色が付いています）ベッドサイドに飾るとよいそうです。職人さんの手づくりの良さをご理解いただける方のみご購入ください。発送の際、リサイクル材を使用する事があります。【サイズ】（素人採寸）ヨコ（大きい方の目の部分）約21.8㎝タテ（目の上端からタッセル下まで）約58㎝#ドリームキャッチャー#手編み#トルコ雑貨#タッセル#ナザール#ニットテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風主な素材···木製、綿などテイスト···その他主な素材···布・ファブリック壁飾りの種類···その他



ドリームキャッチャー 捕夢網 トルコ石 インド風 部屋飾り 壁飾り 車飾り 風鈴 手作り 装飾品 1個入り



ドリームキャッチャー【トルコ石】



NUOBESTY ドリームキャッチャー ハンドセット ペンダント 車 トリム トルコ風 装飾 織物 手作り ペンダント 悪魔 目 夢 キャッチャー 青 悪 目 夢 キャッチャー 本物 ホーム プルー



IFANLANDOR 1個 ドリーム キャッチャー オーナメント 車 ペンダント ブルー ガラス 窓 装飾 悪 目 トルコ ビーズ オーナメント 車 チャーム 用 リア ビュー ミラー ドリーム キャッ



ULTECHNOVO 腐った 目 夢 キャッチャー 自由奔放に生きる 壁 ぶら下げ 黒 ホーム 装飾 トルコ風 装飾 壁 ペンダント 悪 寝室 手作り ドリームキャッチャー 壁 プルーム 夢 キャッチャ



ドリームキャッチャー【トルコ石】



ドリームキャッチャー 捕夢網 トルコ石 インド風 部屋飾り 壁飾り 車飾り 風鈴 手作り 装飾品 1個入り



ウィッシュツリー/エターナルツリードリームキャッチャー_ロマンチック ...



ORFOFE 壁 壁掛け ゴブリンコア 部屋 装飾 ハンガー から 飾る トルコ風 装飾 壁 装飾 トルコ風 壁 壁掛け 装飾 ドリームキャッチャー シック ドリームキャッチャー ホーム プルー



ドリームキャッチャー 捕夢網 トルコ石 インド風 部屋飾り 壁飾り 車飾り 風鈴 手作り 装飾品 1個入り



【シルバーピアス】ドリームキャッチャー ピアス 【シルバーピアス】ドリームキャッチャー ピアス インディアンな羽とトルコ石ビーズのドリームキャッチャーピアス ターコイズ フックピアス メンズ レディース ピアス フェザー 1cmフックピアス メンズ レディース ピアス フェザー 1cm



Hoement 風 チャイム 悪 目 壁 アート 白 綿 ロープ 写真 小道具 夢 キャッチャー トルコ 装飾 ボヘミアン 夢 キャッチャー 黒 装飾 トルコ 壁 アート ドリームキャッチャー 吊



ウィッシュツリー/エターナルツリードリームキャッチャー_ロマンチック ...



ドリームキャッチャー 捕夢網 トルコ石 インド風 部屋飾り 壁飾り 車飾り 風鈴 手作り 装飾品 1個入り



【シルバーピアス】ドリームキャッチャー ピアス インディアンな2枚羽とトルコ石ビーズのドリームキャッチャーピアス ターコイズ フックピアス メンズ レディース ピアス フェザー