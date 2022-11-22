【メキシコ　トナラ焼】ミニフクロウ　2個セット　ビンテージ　フォークアート

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【メキシコフォークアートビンテージトナラ焼】トナラ焼、ミニフクロウ2個セットです。小さなフクロウで、身近に置いて愛でてやってください。探すと意外とないかも？！メキシコのフォークアートの代表格、トナラ焼は思わずコレクションしたくなります。その他のトナラも出品していますので、よろしくお願いします。◆サイズトナラフクロウ2個セット高さ 約4〜4.1センチ幅 約4.3〜4.4センチ◆コンデション年代物のわりに良いコンデションです。目立つ大きなダメージもありません。◆その他送料込みこちらの商品は年代物になります。写真でご不明な点などございましたらご質問をお願い致します。