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【メキシコ　トナラ焼】ミニフクロウ　2個セット　ビンテージ　フォークアート
商品番号 L93904714829
商品名

【メキシコ　トナラ焼】ミニフクロウ　2個セット　ビンテージ　フォークアート
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【メキシコフォークアートビンテージトナラ焼】トナラ焼、ミニフクロウ2個セットです。小さなフクロウで、身近に置いて愛でてやってください。探すと意外とないかも？！メキシコのフォークアートの代表格、トナラ焼は思わずコレクションしたくなります。その他のトナラも出品していますので、よろしくお願いします。◆サイズトナラフクロウ2個セット高さ　約4〜4.1センチ幅　約4.3〜4.4センチ◆コンデション年代物のわりに良いコンデションです。目立つ大きなダメージもありません。◆その他送料込みこちらの商品は年代物になります。写真でご不明な点などございましたらご質問をお願い致します。
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