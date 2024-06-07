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商品詳細
テイスト...アンティーク主な素材...木製木製看板アメリカンガソリンスタンド（立体モデル）アンティークサイズ：縦40cmx横59cmx厚さ2cm少し重いです。インテリアとして飾っておりました。日は当たらない場所でしたので色褪せは無いかと思います。アンティーク雑貨絵が飛び出だす立体の木製の壁掛けです
http://narcologia.ru/goods/marshal363080.html
http://narcologia.ru/goods/tenet353263.html
http://narcologia.ru/goods/tenet642163.html
木製木製壁掛看板 ウォールデコ アンティークボード ガソリンスタンド
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