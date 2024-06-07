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木製木製壁掛看板　ウォールデコ　アンティークボード　ガソリンスタンド
商品番号 S68360804077
商品名

木製木製壁掛看板　ウォールデコ　アンティークボード　ガソリンスタンド
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト...アンティーク主な素材...木製木製看板アメリカンガソリンスタンド（立体モデル）アンティークサイズ：縦40cmx横59cmx厚さ2cm少し重いです。インテリアとして飾っておりました。日は当たらない場所でしたので色褪せは無いかと思います。アンティーク雑貨絵が飛び出だす立体の木製の壁掛けです
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