アクアマリン　原石　円柱形　宝石　緑柱石

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円柱形にカットされたアクアマリンの原石です。横幅が5.5センチもあるので平らな面にはお気に入りのアクセサリーや原石、宝石などを乗せても可愛いです。乗せる原石等によって雰囲気も変わって素敵です。虹も見られるところもありキラキラしております。大きさは横幅約55mm×厚み約10mm重さは約320ct（約64.3g）天然石ですので小傷かけ等ございます。完璧を求められる方はご遠慮くださいませ。写真はiPhoneで無加工でとっております。お使いのモニター等によっては多少色味が異なって見えることがあるかも知れません。アクアマリン 原石お気に入りのアクセサリー、宝石、原石置き