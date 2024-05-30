平戸藩窯　三川内焼　嘉泉窯　一葉　蝶紋　茶器揃　煎茶揃

平戸藩窯 三川内焼 嘉泉窯 一葉 蝶紋茶器揃煎茶揃急須 ×1サイズ 口径約5.4㎝×取手から端まで約14.8㎝ ×高さ約7.5㎝湯呑み ×5 口径約6.8㎝×高さ約6.8㎝高台と急須の口径の縁、注ぎ口が茶色になっていますが茶渋ではなく製造工程でだと思います。蓋の1箇所が色が抜けていますがカケではありません。注ぎ口にザラ付きが見られますが釉薬はのっています。水あか、キズ等はないので綺麗だと思います。少しでも気になられる方のお取引きはお控えください。検品はしましたが見落としも含めて自宅保管にご理解頂ける方のご検討をお願い致します。種類···急須素材···陶磁器形状···丸



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