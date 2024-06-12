琵琶湖の流木を使った雑貨です！ブランコ型ウォールシェルフです(^^)たくさん置けるように2段にしてみました！手前の棒流木は面白い形をしていて右側は複数に枝分かれしています！小物や観葉植物など、お好みに合わせてお使い下さい！素敵な空間になりますよ！サイズ横 56㎝、縦 29㎝奥行 13㎝高圧洗浄機→ブラシ洗浄→煮沸消毒→天日干しを行なっています。メルカリ以外でも出品しているので削除する可能性があります。流木 流木雑貨 流木インテリア 流木アレンジ 雑貨 インテリア雑貨 インテリア ハンドメイド ハンドメイド雑貨 ウォールシェルフ シェルフ 棚 ナチュラル雑貨



流木のウォールシェルフ 壁掛けラック・ウォールシェルフ Wood Style ...



流木 飾り棚 ウォールシェルフ 壁掛けラック・ウォールシェルフ hana ...



BELAKE 流木インテリア ウォールシェルフ 【ラック ディスプレイ棚】



流木ウォールシェルフ（壁掛け棚）｜作品詳細｜くらふてぃあWEBの市



流木アート ウォールシェルフ [約W66.7cm] ＃009



流木のウォールシェルフ 壁掛けラック・ウォールシェルフ Wood Style ...



lovelani.com - ハンドメイド ウォールシェルフ 兼 タオル掛け 流木 ...



流木 飾り棚 ウォールシェルフ 壁掛けラック・ウォールシェルフ hana ...



BELAKE 流木インテリア ウォールシェルフ 【ラック ディスプレイ棚】



～Drift Design～ 流木のお洒落なウォールラック シェルフ 棚 | フリマアプリ ラクマ



流木⁎ お洒落な組み合わせ 壁掛けウォールラック 10連フック ...



流木インテリア 朽ちた大型の流木板のウォールシェルフ ラック フォト ディスプレイ ウォールデコ 壁掛け 棚 北欧 古木



流木インテリア 朽ちた大型の流木板のウォールシェルフ ラック フォト ディスプレイ ウォールデコ 壁掛け 棚 北欧 古木



流木 飾り棚 ウォールシェルフ 壁掛けラック・ウォールシェルフ hana ...



流木 ウォールシェルフ [約W40cm] ＃006 | iichi 日々の暮らしを ...