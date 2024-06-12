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流木のウォールシェルフ
商品番号 O91557554262
商品名

流木のウォールシェルフ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

琵琶湖の流木を使った雑貨です！ブランコ型ウォールシェルフです(^^)たくさん置けるように2段にしてみました！手前の棒流木は面白い形をしていて右側は複数に枝分かれしています！小物や観葉植物など、お好みに合わせてお使い下さい！素敵な空間になりますよ！サイズ横　56㎝、縦　29㎝奥行　13㎝高圧洗浄機→ブラシ洗浄→煮沸消毒→天日干しを行なっています。メルカリ以外でも出品しているので削除する可能性があります。流木　流木雑貨　流木インテリア　流木アレンジ　雑貨　インテリア雑貨　インテリア　ハンドメイド　ハンドメイド雑貨　ウォールシェルフ　シェルフ　棚　ナチュラル雑貨
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