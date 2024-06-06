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商品詳細
オアハカンウッドカービングジャガーです。新品で購入し、5年程経っています。片耳の内側が剥がれてしまっているので、画像をご確認の上ご購入下さい。作家：SantiagoFamilyサンティアゴ・ファミリー素材：木製サイズ:約H110xW195×D50mm生産地：メキシコオアハカ州ラウニオンテハラパン♯オアハカンウッドカーヴィング♯オアハカウッドカービング♯OAXACANWOODCARVING
http://narcologia.ru/goods/manufacture512141.html
http://narcologia.ru/goods/slide466587.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln275002.html
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日本最大の オアハカンウッドカービング ジャガー 置物
OAXACA Wood Carving Large Jaguar：オアハカ ウッドカービング ジャガー
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