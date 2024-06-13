

額縁付 絵画 アートフレーム ステイシー ダギアル 「グラム2」 額縁付 絵画 アートフレーム ステイシー ダギアル 「グラム2」



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#おひさまキラキラショップ#おひさまキラキラスポーツショップ#おひさまキラキラゴルフショッププレゼントで頂きましたが、自宅保管のみです。専用お箱に入れて発送致します。アートがあると一気にお部屋に高級感がでますよ。グレイカラーですのでお部屋を選ばず、モダンで洗練されたイメージです。女性はもちろん、男性のお部屋にも素敵なお品です。サイズ：約W55.5xH71cm重さ：約2.1kg仕様：材質：樹脂フレーム絵の表面を特殊ゲル加工商品説明：絵の表面に透明のゲルを使って凹凸加工を施し、油絵のような質感を出しています。#アート#ステイシーダギアル#フラワー