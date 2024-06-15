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花瓶　ボヘミアグラス　大型　ボヘミアンガラス　赤　金彩　チェコスロバキア
商品番号 O33180885695
商品名

花瓶　ボヘミアグラス　大型　ボヘミアンガラス　赤　金彩　チェコスロバキア
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 18,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(早く手放したいので一時お値下げしてみます。売れなければ価格戻します)殆ど使わずに、保管してありました。美しいです。ボヘミアガラス　大型　花瓶高さ40㎝余百貨店購入裏側下部の金彩が一部剥がれております。画像5.6画像追加リクエストがありましたらお声がけくださいませお箱無し洗浄してからの引き渡しになります。カラー···レッドカテゴリ···花瓶形状···丸形テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント主な素材···ガラス伝統工芸品伝統工芸ガラス55000
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未使用品！　チェコスロバキア製　ボヘミアグラス　カリグラス　花瓶
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ボヘミアガラス 花瓶 チェコ スロバキアガラス-
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