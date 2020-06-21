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- ガラスキャンディポット置物飾り物 直径15cm 高さ13cm エリザベス製
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商品詳細
Elizabeth製の手描きの花柄のガラス製品。容器は未使用ガラス製容器ガラス容器Elizabethエリザベス花模様容器花柄硝子容器蓋物キャンディーポットアクセサリー入れボンボニエール置物飾り物インテリアオブジェ飾りサイズ直径15cm高さ15cm素材...ガラステイスト...モダン,姫系・フェミニン・ロマンチック,その他
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http://narcologia.ru/goods/reproduce6355.html
http://narcologia.ru/goods/browse536891.html
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