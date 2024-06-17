ホワイトハウスコックスWhitehouse Cox ブライドルレザーの長財布 ...

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WhitehouseCox/ブライドルレザーロングジップウォレット国内正規品カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革大丸百貨店で購入後、数回使用したものの同じような財布を持っていた為、すぐ使わなくなり保管しておりました。数回使用しましたので、お安く出品いたします。経年変化、使用に伴う微かな傷やスレはありますが、使用に差し支えありません。革の質感も固く比較的程度は良好です。美品の部類に入るかと思いますが、神経質な方は入札をお控え下さい。サイズ:‐縦…約10cm横…約19cmまち…約2cmホワイトハウスコックスの長財布。ブランドの代名詞ブライドルレザーを使用し長くお付き合いの頂けるベーシックな一品。開閉のしやすいラウンドジップを開けていただくと複数のカードポケット、コインポケットが顔を覗きます。近年のデザインの内側のカラーは変えていないブラック単体のカラーで渋い仕上がり。随所にはブライドルレザーの醍醐味であるブルームもちらほらと確認も出来、上質な革の香りも残っており比較的程度は良好です。流行り等もなく存在感のあるデザインはお持ちいただくだけで漢の格を上げます。特に目立つ傷は確認できませんが、当方で見落としている場合もありますので、あくまで中古品にご理解のある方のご入札をお願いいたします。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。