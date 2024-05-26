ルイヴィトン ベルト アンフィニ ダミエ サンチュール リバーシブル 回転式

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#元アパレル店員Kの小物一覧 はこちら○アイテムLOUISVUITTONルイヴィトンベルトダミエアンフィニサンチュールリバーシブル回転式 ボストンレザーメンズレディースモノグラム 男女兼用シルバー金具34/85M9788○サイズ全長約106cm（バックル含む）バックル約5cmベルト幅約3cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約82cm次にここから2.5cmずつ（92cmまで）○状態バックルとベルト穴に使用感はありますがその他目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー黒 ブラック灰色 グレー○素材レザー 本革 ボストン○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)#元アパレル店員Kの小物一覧 はこちら管理番号K0807-110-244-350