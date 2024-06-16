アークテリクスロゴ フラットブリム トラッカーハット・新品未使用・ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。即購入可・人気のモデル・100%国内正規完売品新品未使用24時間以内発送！値下げはご遠慮お願いします(._.)現在、オンラインでは完売となっております。実店舗、正規取扱店でも品切れとなってますので大変希少価値の高い商品です。クラシックなフラットブリムが魅力的なトラッカーハット。透湿性と速乾性を備えた生地を採用しました。背面のモノフィラメントメッシュ、フロントの速乾素材のCircuitが、ポリエステル特有のハイテク性能を発揮。スペースメッシュのバンドが湿気をコントロールしてくれます。あなたのために懸命に働いてくれ、しかもルックスも良いトラッカーハットです。ハイペースの山岳アドベンチャーと、その後のリラックスタイムに。ボリュームを抑えたクラウン、調節の幅を広げてより快適になったフィットでアップグレード。●素 材：Spacermesh、Circuit(100％ポリエステル)ポリエステルとポリエステル・モノフィラメントメッシュ(100％ポリエステル)●重 量：65g●サイズ：フリー●カラー：Black