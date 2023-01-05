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FRANCO BASSI TIE ネクタイ
商品番号 I14585570603
商品名

FRANCO BASSI TIE ネクタイ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

打ち込みが強いため手持ち感はしっかりとかための印象で、生地本来の魅力を感じていただけます。　絶妙な味のあるハンドステッチはインポートでしか表現出来ない世界。お勧めです。形レギュラー素材シルク100%サイズ大剣幅8cm　全長146cm商品購入後の取引情報にご希望の色を教えてください。
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