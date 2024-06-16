[プラダ] メンズ 財布 SAFFIANO TRIANGLE ラウンドファスナー

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[プラダ]メンズ財布SAFFIANOTRIANGLEラウンドファスナー長財布カーフブラック(2ML188QHHF0002NERO)20AW[並行輸入品]新品未使用ですが、少し汚れがあります。商品状態は画像を見てご確認くださいませ。また保管状況により、箱にダメージがございます。少しジッパーの開閉が硬いように感じます。色：ブラックブランドPRADA(プラダ)色ブラック材質レザースタイルファスナー式パターンSolidこの商品についてカラー：ブラック(NERO),金具色：シルバー色素材：カーフ(SAFFIANO)サイズ：H約12cm×W約21.5cm×D約2.5cm仕様：ラウンドファスナー開閉ファスナー付き小銭入れ×1、札入れ×1、カード入れ×12、ポケット×3付属品：専用保存箱出品画像を確認していただきご不明な点がございましたらコメントにてご連絡いただければ幸いです。出来る限り迅速な対応を心がけておりますので、是非ご検討お願い致します＾＾NO8:A24