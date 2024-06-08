西園チグサ welcome 缶バッジ 40個

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【Keep Talking and Nobody Explodes】爆発させたらごめん！ｗ【にじさんじ/山神カルタ/春崎エアル】

西園チグサさんのwelcomegoods缶バッジ40個です。痛バ等に使用したことがあります。目立った傷等はございませんが美品などを求めていらっしゃる方にはおすすめ出来ません。早くお譲りしたいので値下げにはできるだけ応じたいと思っております。バラ売り❌即購入⭕️値下げ交渉❌他の商品と合わせて購入して頂けるということでしたら気持ち程度ですが安くさせていただきますので、気軽にコメントお願い致します。にじさんじ西園チグサセレ女周央サンゴ北小路ヒスイ朝日南アカネ東堂コハクVTuber人気タイトル···にじさんじグッズ種類···缶バッジ