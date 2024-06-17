ヒステリックグラマー Xガール Tシャツ

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ヒステリックグラマーTシャツの出品です！タグは外しておりますが、新品・未使用です♫こちらのデザインはオンラインでも、直ぐに完売したTシャツです。デザインがカッコ良くて購入してのですが、着る機会がないので出品致します。素人保管になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。カラー：ホワイトサイズ：S（肩幅44,身幅45,着丈63cm）※素人寸法のため、多少の誤差はお許し下さい。