glamb×EVANGELION 初号機 エヴァンゲリオン Tシャツ メンズM

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EVANGELION X glamb | PRESENTED BY GLAMB



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GB0220/EV06 : Evangelion Unit-01 T/エヴァンゲリオンユニットゼロワンTシャツ



エヴァンゲリオン」×「glamb」シンジや初号機デザインのTシャツや ...

✅商品：glamb×EVANGELIONTシャツ初号機 エヴァンゲリオン✅色：ブラック✅サイズ：2(Mサイズ相当)着丈70cm/身幅53m/肩幅：46cm/袖丈22cm(素人採寸につき、多少の誤差はご承知下さい。)✅商品状態：2シーズンのみの使用になるので、状態はいいかと思います。注意して検品しておりますが、「古着」というジャンル上見落とし等ある場合がございますので神経質な方や完璧なものをお求めの方は入札をご遠慮ください。上記をご理解いただける方のみお取引きをお願いします。USED品に御理解のない方や完璧なコンディションを望まれる方はご遠慮下さい。✅商品説明： 2020年夏、glambと『エヴァンゲリオン』がコラボレーションしたEvangelionUnit-01T。スプラッシュペイントの技法で、エヴァンゲリオン初号機をストリートアートに描写。キャラクターカラーのパープルをスプレーアートの中に上手に溶け込ませ表現しています。テキスタイルに採用したのはブランドこだわりの40/2天竺。しなやかな細番手の糸を双糸にして編むことで、生地の強度を確保しながらソフトな肌触りに仕上げになります。古着Tシャツ90s80s70s00svintageteeTT-shirtshirtムービーTシャツ映画近年ヴィンテージオールドビンテージレギュラーoldskateアニメラップアートプロモ企業会社バンドホラーpixarディズニーDisneyアキラAKIRAもののけ姫ジブリ攻殻機動隊ゴーストインザシェルエヴァンゲリオンsupremeoldStussypulpfictionsevenハリーポッタージョーカーanarchicadjustmentアナーキックhookupsフックアップス菅田将暉neonsignジェルミクラインスマパン が好きな方はいかがでしょうか？