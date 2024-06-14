スタンダード限定 S/S STANDARD HEM LOGO TEE

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商品詳細
THENORTHFACESTANDARDザノースフェイススタンダード2023ss店舗限定ExclusiveProducts2023.6.17Launched.S/SSTANDARDHEMLOGOTEEショートスリーブスタンダードヘムロゴTシャツロゴT半袖サイズXLカラーANアビエイターネイビー※ネイビーはstandard4店舗だけの限定カラーなのでレアです⭐︎ProductNumberNT32332R付属品タグ素材ポリエステル商品詳細THENORTHFACESTANDARDオリジナルのTシャツは、ポリエステル100%ながら天然素材のような質感が特徴。ストレッチ性とキックバック性のバランスが取れた生地はほどよい着圧感に加え、軽く携行性に優れています。ワンポイントロゴが配置されたシンプルなデザイン、シワになりにくく吸水速乾性を持ち合わせた素材は、日常生活から旅、アクティブなシーンなど様々なスタイルに対応します。是非店頭にてご覧ください。※ポスト投函型配送のネコポスにて出荷予定です。THENORTHFACETHENORTHFACESTANDARDノースフェイスザノースフェイスノースフェイスthenorthfacestandardSTANDARDtechテックPARCELTEEパーセルノースフェイススタンダードザノースフェイススタンダードカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/kindness276505.html
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