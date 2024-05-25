NEW ERA レトロ コレクション エンゼルス キャップ 7 5/8 未使用 ...

NEWERA59FIFTYニューエラRetroCollectionロサンゼルス・エンゼルスクロームホワイトグレーアンダーバイザーベースボールキャップ75/8未使用13497918カラークロームホワイトサイズ75/8（60.6㎝）ポリエステル100%未使用です。目立ったキズ汚れはありません。保管際の折りシワなどはございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。6760



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エンゼルス キャップ - 記念グッズ



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