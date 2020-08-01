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カイカイキキ ComplexCon シカゴ キャップ　村上隆
商品番号 I81907263148
商品名

カイカイキキ ComplexCon シカゴ キャップ　村上隆
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク商品名】カイカイキキComplexConシカゴキャップ【カラー】ピンク【サイズ】フリー※調節可能【詳細】2016年に米ロサンゼルスでスタートしたスニーカーとストリートカルチャーの祭典「コンプレックスコン（ComplexCon）」「コンプレックスコン」は近年、世界中で多発する“コン”や“フェス（フェスティバル）”と呼ばれるファッションコンベンションの中で最も影響力があると言われている。ファッションだけでなくパネルディスカッションやスピーチアート・インスタレーション音楽ライブ、フードなど多彩なコンテンツが集結し、2018年の開催時には過去最大の入場者数6万人を動員した。開催地でもあるシカゴはカニエ・ウェスト（KanyeWest）やヴァージル・アブロー（VirgilAbloh）ドン・C（DonC）など、「コンプレックスコン」と関わりが深い人物の出身地でもある。今品はそのコンプレックスコンで発売された村上隆率いる“カイカイキキ”のフラワーキャップです。男女共に着用できる一品です。
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