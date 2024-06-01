[希少] イッセイミヤケ 初期型 キャップ ナイロン ブラック フリーサイズ 黒

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【管理番号】22D914-0086【はじめに】数あるショップの中からご来店ありがとうございます！当店は様々なお値引きをご用意しております！【✨フォロー割✨】【✨まとめ割✨】【✨コメントが丁寧な方は割引き！✨】【✨週末・ゲリラセール✨】詳しくは、プロフィールをご覧ください！また、即決して頂ける場合ある程度の値段交渉も対応したいと思います✨その際は希望の購入金額をコメントして頂ければと思います✨○アイテム正規品希少ISSEYMIYAKEイッセイミヤケ初期型キャップ帽子ぼうしボウシナイロンキャンバスブラック黒フリーサイズヴィンテージビンテージvintage商品は直営店・代理店・ブランド中古ショップなどで購入したものです。○サイズ周55.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)○カラーブラック 黒○素材ナイロンキャンバス○付属品無し○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。