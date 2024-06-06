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ルイヴィトン　M62900 ポルトフォイユ・ブラザ
商品番号 G60299865012
商品名

ルイヴィトン　M62900 ポルトフォイユ・ブラザ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 14,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布10x19x2cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・シャドウレザー（皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：ブラック）/li\u003eクレジットカード用ポケットx16ID、名刺用ポケットファスナー式コインケースレシート用内側ポケットx4まち付きコンパートメント箱、紙袋、商品を包んでいた布袋等、付属品は画像の通り残してあります。購入は2年程前になります。横浜の高島屋の中にあるルイヴィトンで購入しました。基本的には鞄の中に入れて丁寧に持ち歩いていましたが、使用していたので多少の汚れや傷、使用感は出ております。気にされる方はご購入をお控えください。また、ご注文後の返品、キャンセルは承りません。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/response813042.html
http://narcologia.ru/goods/revamp973422.html
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