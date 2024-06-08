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ヴィヴィアンウエストウッド　ネクタイ
商品番号 O71336731484
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ネクタイ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー濃い光沢のないグレーに、ヴィヴィアンウエストウッド柄が散りばめられたネクタイです。着用数回のため、目立った傷や汚れなしとしておりますが、美品です。剣先幅約7cm#VivienneWestwood
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