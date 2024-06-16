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AWAKE NY X NEW ERA ニックス キャップ
商品番号 Q12469053920
商品名

AWAKE NY X NEW ERA ニックス キャップ
ブランド名 アウェイクニューヨーク
特別価格 税込 6,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。サイズ：ＦAWAKENY(アウェイクニューヨーク)Supremeのブランドディレクターを経て立ち上げたファッションブランドモンクレールやアシックス、VERDYなど様々なブランドとコラボレーションする実力のあるブランド人気キャップブランドとのコラボレーションシリーズNBAのニュートークを拠点とするニックスのモデルになります。試着程度で使用することがありませんでした..。現状市場に出回ってないレアなモデル何か質問ございましたら気軽にご連絡くださいではご検討よろしくお願いします。#NavYandCo
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