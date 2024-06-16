AWAKE NY X NEW ERA ニックス キャップ

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ご覧いただきありがとうございます。サイズ：ＦAWAKENY(アウェイクニューヨーク)Supremeのブランドディレクターを経て立ち上げたファッションブランドモンクレールやアシックス、VERDYなど様々なブランドとコラボレーションする実力のあるブランド人気キャップブランドとのコラボレーションシリーズNBAのニュートークを拠点とするニックスのモデルになります。試着程度で使用することがありませんでした..。現状市場に出回ってないレアなモデル何か質問ございましたら気軽にご連絡くださいではご検討よろしくお願いします。#NavYandCo