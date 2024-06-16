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商品詳細
カラー···ブラック長さ....約114㎝素人測定になります！●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。発送に関しては、簡易梱包になりますのでご理解の程宜しくお願い致します。
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