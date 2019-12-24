FENDI マフラー　ストライプ

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商品詳細
15,000円→11,000円に値下げしました！！FENDIのマフラーです。設定はメンズにしましたが、ユニセックスでご利用いただけると思います＾＾これからの季節にいかがでしょうか。多少使用感がありますので、このお値段にさせていただいております。ご理解いただける方はご購入のほどよろしくお願いします！※使用感がわかる写真は3枚目に掲載(即購入大歓迎です)柄・デザイン···ストライプカラー···ブラックサイズ..27cm×138cm(首周りを1周巻ける長さ)
http://narcologia.ru/goods/symmetric364645.html
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