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商品詳細
★商品名NEWERANEWYORKYANKEES9FORTYA-FRAMESNAPBACKTRUCKERCAPニューエラ ニューヨーク ヤンキーススナップバック トラッカー キャップ ★カラーキャメル(フロントパネル)ブラウン(ロゴ)ライトグレー(メッシュ)グレー(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴珍しいカラーウェイのニューエラトラッカーキャップ。1996ワールドシリーズサイドパッチ仕様。MLB帽子海外限定ストリートStussyWBCファッションステューシーコーディネート#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ブラウン形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/ambassador990506.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral974832.html
http://narcologia.ru/goods/recycling816614.html
★新品★ NEWERA NY ヤンキース トラッカーキャップ ブラウン
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