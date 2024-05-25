セリーヌ　ネクタイ　高級

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商品詳細
セリーヌ ネクタイ即購入歓迎ご質問、ご要望等はお気軽にお問い合わせ下さい。【商品説明】カラー グレー、ピンク素材 シルク100%サイズ長さ 約155cm大剣 約9cm【商品状態】目視する限り目立った汚れはございません。あくまでも中古品ですのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。
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