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BUDSPOOL 舐達麻 OZROSAURUS THE BLUEHERB T
商品番号 Q38890348424
商品名

BUDSPOOL 舐達麻 OZROSAURUS THE BLUEHERB T
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUDSPOOL舐達麻OZROSAURUSTHEBLUEHERBTシャツ2019.12.19新宿BLAZEで行われたGODBREATHBUDDHACESSリリースワンマンライブ限定アイテムワンマン記念Tシャツになります。XXLのブラックは人気なのでなかなか出品がない商品かと思います。新品ではないですが、ほぼ新品のクオリティです。目立った汚れ傷等ありません*新品ではない為、神経質な方はご遠慮ください。*ご購入時、その他、しっかりとコンタクトが取れる方でお願いします。ご購入時にコンタクトが取れない方は、キャンセルさせていただく可能性がございます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···UネックAPHRODITEGANGHOLDINGS舐達磨なめだるまガッキンアフロディーティーギャング
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