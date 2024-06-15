VINTAGE 尾崎豊 YUTAKA OZAKI Tシャツ デッドストック

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商品詳細
ビンテージの尾崎豊のTシャツです。フリーサイズです。着丈は約66センチで、身幅は約50センチです。デッドストックですが、保管時の細かい汚れあり。④①1600#古着好き複数購入で割引即購入ＯK
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