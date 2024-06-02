【貴重】 SixTONES ストーンズ 髙地優吾 切り抜き 219P ファイル

【貴重】SixTONESストーンズ髙地優吾切り抜き219Pファイル雑誌大量ファイルに余すことなくお入れしてます届いてからすぐに魅力的な切り抜きをお楽しみいただけます※お好きにカスタマイズもできます☆【ファイル80P×1冊】【ファイル59P×1冊】【ビニール梱包80P】☆梱包済みの為、画像にて内容確認し購入願います。☆不明点は、購入前にコメントお願い致します。☆内包物は主に下記の代表5誌から切り抜きしてます。ポポロduetMyojoPOTATOwinkup※メンバーや年代により、他TV誌、ファッション誌もあります。☆上記の切り抜き雑誌の年代は2010～2022年です。(他のメンバーや、裏面が、違うアイドルにいっている場合がある為抜けてる場合もあります)☆自宅保管でしたので完璧なお品をお求めの方や神経質な方はご遠慮願います。☆可能な限り年代ごとに見やすくしてます。☆裁断機利用の裁断です。素人が切り抜き保存したものです。多少がたつき等ある場合もございます。予めご了承ください。ジャニーズ Johnnys 切り抜き ストーンズ髙地優吾京本大我田中樹松村北斗ジェシー森本慎太郎＃FINEBOYS＃ファインボーイズ102①：ラ出人気グループ...SixTONESグッズ種類...切り抜き



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SixTONES 髙地優吾 クリアファイル



【SixTONES/高地優吾】クリアファイル'20夏



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