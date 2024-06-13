No.203【パラコードベルト】ハンドメイド パラコード サイズ調整無料対応♦️

#おっと製のパラコードベルト#おっと製のベルトオーダーページ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■【カテゴリー】メンズベルト・レディースベルト【対象】メンズ・レディース【バックル素材】亜鉛合金【バックル長さ】横8.9cm×縦6.9cm【ベルト長さ】約120cm(バックルは別)【ベルトの幅】約3.8cm【ベルト厚み】7㎜~8㎜【全重量】287g【カラー】ネイビーブラック×アクアマリン■■■■■■■■【重要】■■■■■■■■◆ベルト部分の長さは短く変更可能です◆ご購入後コメントに【何cmにしてほしい】と書いて下されば無料対応いたします♦️★ウエスト(cm)＋20cm＝ベルト部分の長さ(cm)★※【ウエストの測り方は、へそ下約3cmから、メジャーでグルッと測って下さい】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■【備考】バックルのピンは、ベルトの真ん中ならどこでも入ります❗【特徴】８本のパラコードを「約３６m」使用し丁寧に編み込んだ個性的なベルトです❗強度と耐久性が高く、速乾性に優れていることから悪環境に適しており、また、レザーベルトと比べかなり摩耗に強いのでピン穴の劣化は遅く、長くご愛用頂けますよ♦️【特徴２】Tシャツとジーンズなどカジュアルでシンプルな服装には特に良く合います♦️■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■【‼️フォロワーさん限定‼️】♦️同時購入でどんどんお値引き♦️・2商品:200円値引き・3商品:400円値引き・4商品:600円値引き～■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■#おっと製のパラコードベルト



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