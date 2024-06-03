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ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユブラザ 二つ折り 長財布 ブルーマリーヌ
商品番号 V35288024278
商品名

ルイヴィトン タイガ ポルトフォイユブラザ 二つ折り 長財布 ブルーマリーヌ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。ご面倒でもプロフィールご確認お願い致します。タイガポルトフォイユブラザの中でもアクセントのラインが人気のお品です。【コンディション】通常使用による細かな擦れやしわ等ございますが美観を損ねる大きなダメージなくまだまだ気持ち良くご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】　サイズ：W約19cm×H約10cm×D約1.5cm　シリアル：TA5108　品　番：M63434　カラー：ブルーマリーヌ　付属品：なし購入場所：AACD日本流通自主管理協会　ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場神経質な方は良く考えてからご購入下さい。中古品質ご理解の方のみお取引お願い致します。財布形...長財布
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