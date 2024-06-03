Johnstons of Elgin ジョンストンズ　カシミアマフラー

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商品詳細
目立った傷汚れ等は見受けられません。中古品にご理解の上ご購入お願いします。長さは写真ご確認ください。メジャーをあてた写真は半分に下長さです。柄・デザイン···チェックカラー···グリーン素材···カシミヤ
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