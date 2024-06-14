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【レア】Hi-STANDARD ハイスタ　ROBO 001 ビンテージTシャツ
商品番号 K73146648640
商品名

【レア】Hi-STANDARD ハイスタ　ROBO 001 ビンテージTシャツ
ブランド名 スラッシャー
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり貴重なヴィンテージTシャツです。。早者勝ちです。90svintagerobo001プラモデルガンダムアメリカ製（madeinUSA）★状態★写真にてご確認ください。中古品であることにご理解いただける方はお願い致します。★サイズ★Mサイズ★カラー★白　ホワイト★現在入手困難品となります。Hi-STANDARDハイスタハイスタンダード横山健KenYokoyamaNAMBA69PIZZAOFDEATHピザオブデスAIRJAMエアージャムWoodsticsSolidBond難波章浩恒岡章メガネHistandardエアジャムPIZZAOFDEATHBBQCHICKENSdustboxHAWAIIAN6locofrankOVERARMTHROWSHANKGOOD4NOTHINGHEY-SMITH10-FEETELLEGARDENSHACHIマキシマムザホルモンNUBOHOTSQUALLROTTENGRAFFTYSiMJr.MONSTERNOBSABOTENヤバイTシャツ屋さんNorthern19F.I.BWANIMAKENYOKOYAMAEGGBRAINSTOMPIN'BIRDSUPERBEAVERENTHDRADNATSSHIMAPANMyHairisBadDizzySunfistTHECHERRYCOKE$FOURGETMEANOTSTHEBOOGIEJACKBoobieTrapロコフランクBBQCHIKENSStack44SHANK04LimitedSazabys
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