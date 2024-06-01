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新商品　COACH　コーチ　折り財布　正規品
商品番号 E16065503481
商品名

新商品　COACH　コーチ　折り財布　正規品
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 6,486 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。\\コメントなしの即購入歓迎です✨/♡送料無料♡新品COACH　折り財布　最新作　新品✨即購入OKです✨こちらの商品はCOACHアウトレット正規店で購入した商品です。コピー商品等、偽物は取扱っておりませんのでご安心くださいませ。大特価で出品中の為にお値引きコメントご遠慮くださいませ。お値引きへのご返答は致しませんm(__)m◽サイズ約横10cm×縦9.5cm×厚み2.5cm◽素材　ポリッシュドペブルレザー◽品質スナップ/内部様式：カードスロットx4札入れスナップ付き小銭入れ◽付属品　ケアカード購入時に箱は付属しておりません。◽購入先　COACHファクトリー✨プレゼント用→お財布まわりの簡単ラッピング無料✨★COACHショップ袋:450円（ご購入後にはつけられませんm(__)mご購入前にコメント下さいませ。）全ての商品は、追跡可能なメルカリ便の安全匿名配送になります。◽軽量なのに収納力、機能力も高くミニバッグでもすっきり使える小型財布です。■国内のCOACHショップにてアフターケアも受けられます。◯10カラー...ブルー
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