【二宮五郎商店】ホーウィンシェルコードバン 長財布

ホーウィンシェルコードバングランマスタージップアラウンドウォレット最上位モデル【ブランド】二宮五郎商店高級皮革製品製造昭和21年創業madeinjapan購入後丁寧に保管し、未使用です。定価138,000円(税抜)151,800円(税込)◎所有する喜びと使いながら育てていく面白さを感じられる逸品です。【素材】オイルコードバン (馬革)稀少で高価なシェルコードヴァンを裏地にまで使用した贅沢な総革製◎ホーウィン社CHICAGOUSAの刻印あり『二宮五郎商店』シェルコードバンを扱うことを許された数少ないブランドのひとつホーウィンシェルコードバンは\"幻の革\"革のダイヤモンド\"と称される【サイズ】約縦9.8cm×20cm×マチ2.3cm【仕様】カード用ポケット数 12小銭ポケット(ファスナー付き) １お札ポケット 2フリーポケット 2【付属品】取扱説明書ご理解いただける方よろしくお願いいたします。#二宮五郎商店#HORWEEN#made_in_japan#メイドインジャパン#ホーウィンシェルコードバン#ホーウィン社#刻印#ホーウィンスタンプ#高級皮革製品製造#シェルコードバン#SHELL_CORDOVAN#長財布#ロングウォレット#ラウンドジップ#革#馬革#レザー#コードバンカラー···ブルー



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