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美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ
商品番号 G28862343401
商品名

美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 6,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名／patagonia(パタゴニア)アイテム名／USA製ビンテージナイロンキャップカラー名／RED系の花柄※画像要確認表記サイズ／Lサイズ(※ベルト調整可能)素材／本体：ナイロン１００％(※品質表示アリ)★なかなか市場にも出回ってない、patagoniaパタゴニアファンにはたまらない、非常に希少なUSA製モデルかと思います。★状態は、２０年以上前に購入したモノですが、比較的大事に着用および保管しておりましたので、多少使用感はあるものの目立ったダメージもなく状態良好で、今後も十分着用頂ける逸品かと思います。尚、気になる方はクリーニング等でケアを行って頂いて大切に着用頂けたらと思います。画像にて出来る限りご確認下さい。尚、USED品に御理解のない方や完璧なコンディションを望まれる方など、神経質な方は入札をご遠慮下さい。
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