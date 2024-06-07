

美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ



美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ 美品ビンテージ USA製 patagoniaパタゴニア ナイロンキャップ

ブランド名／patagonia(パタゴニア)アイテム名／USA製ビンテージナイロンキャップカラー名／RED系の花柄※画像要確認表記サイズ／Lサイズ(※ベルト調整可能)素材／本体：ナイロン１００％(※品質表示アリ)★なかなか市場にも出回ってない、patagoniaパタゴニアファンにはたまらない、非常に希少なUSA製モデルかと思います。★状態は、２０年以上前に購入したモノですが、比較的大事に着用および保管しておりましたので、多少使用感はあるものの目立ったダメージもなく状態良好で、今後も十分着用頂ける逸品かと思います。尚、気になる方はクリーニング等でケアを行って頂いて大切に着用頂けたらと思います。画像にて出来る限りご確認下さい。尚、USED品に御理解のない方や完璧なコンディションを望まれる方など、神経質な方は入札をご遠慮下さい。