オロビアンコ　リングバックルベルト　2本セット

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商品詳細
オロビアンコ orobiancoリングバックルベルトイタリア製 トリコロールカラー未使用品全長 約115cmタグ付き未使用品ですが、一度人の手に渡った品物ですので神経質な方はご購入をお控えください#オロビアンコ #orobianco #ベルト #イタリア製
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