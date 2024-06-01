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ビビアンウエストウッド 長財布 ラウンドファスナー メンズ レア 希少 新品
商品番号 F58892814787
商品名

ビビアンウエストウッド 長財布 ラウンドファスナー メンズ レア 希少 新品
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 9,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビビアンウエストウッドの長財布1点です☆新品未使用品です(^_^)箱のままビニール袋に入れてダンボールに梱包してお送りします☆即購入OKです☆別の商品と一緒にご購入いただく場合はお気持ちお値下げ致しますので、お気軽にお声がけください(^_^)ブランド：ヴィヴィアンウエストウッド（VivienneWestwood）ブランドロゴは王冠と地球をモチーフにしたオーブ(ORB)。あまりにも有名なオーブのモチーフは、そんな彼女の‘伝統をもって未来を作る’というデザインコンセプトの象徴ともいえます。パンクの代表と思われがちですが、英国のトラディッショナルなデザインも取り入れ、現在でもトップブランドとしての地位を確立させています。●カラー：BLACKブラック●開閉：ファスナー式●サイズ：約W19.5cm×H10cm×D2.5ｃｍ●素材：レザー●詳細：小銭入れ（ファスナー式）×1　札入れ×3　カード×12●付属品：ヴィヴィアン純正ボックス●生産国：madeinitaly●定価48400円VivienneWestwood長財布VivienneWestwood財布VivienneWestwoodラウンドファスナーVivienneWestwoodレアVivienneWestwood希少ビビアンウエストウッド長財布ビビアンウエストウッド財布ビビアンウエストウッドラウンドファスナービビアンウエストウッドレアビビアンウエストウッド希少#HikaruのVivienneグッズ
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