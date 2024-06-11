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【1点物】高級ヘビ皮バイカーズウォレット ハンドメイド
商品番号 T52139115770
商品名

【1点物】高級ヘビ皮バイカーズウォレット ハンドメイド
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 7,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます■サイズ詳細：W19cmH11.5cmD3cm　　　　　　　素人採寸の為多少の誤差はご容赦くださm(._.)m　　　　　　　　　　　　　　カード入れ5枚　札入れ3箇所ホック付き収納1ヶ所大型収納17cmx17cm■商品説明：・新品未着用・高級ヘビ皮全面贅沢に使用した、バイカーズウォレットです・かっこいい大人にオススメです。・内部もカーフ(牛革)です。・国内での販売はほぼないかと思います。◯ご購入前に必ずお読み下さいこちらはノーブランドのハンドメイド商品になります。品質に高級ブランド品と同様の完璧を求める方はご購入をご遠慮ください⭐️トレンドや、大学や流行ビッグロゴビッグシルエットオーバーサイズビンテージバックプリント90sなど、厳選した商品を販売中。商品一覧#古着屋とし
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