Amplifier “村越・HARRY・弘明” Tシャツ Mサイズ 白 新品

THESTREETSLIDERSストリート・スライダーズAmplifier“村越・HARRY・弘明”TEEdesignBTシャツMサイズホワイト新品未開封プロデュースヒラカワレンタロウ監修UARERIGHT「軌跡を繋ぎ、そして纏う」を掲げ、日本のミュージックシーンにおいて圧倒的な存在感で時代を作り上げたアーティストの肖像をアパレルに落とし込み、普遍的なアイコンとして後世に受け継ぐことをコンセプトにスタートしたロックアパレルブランド\"Amplifier\"。第11弾は、1983年3月5日のメジャーデビューから今年で35周年、また、ソロデビューとしては15周年を迎える元THESTREETSLIDERSの村越\"HARRY\"弘明が登場！Mサイズ：着丈68cm/身幅50cm/肩幅42cm/袖丈20cm



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