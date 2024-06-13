チャレンジャー 美 長瀬 ワッペン オリーブ キャップ CHALLENGER ...

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5年程前に発売されたチャレンジャーのワッペンキャップです。かなりレアな商品になります。チャレンジャー原宿店のスタッフもたまに被っています。色はオリーブ4回のみ着用の美中古別売りの卍ワッペンもお付けしますので気分で付け替え可能。