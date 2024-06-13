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チャレンジャー 美 長瀬 ワッペン オリーブ キャップ CHALLENGER
商品番号 H83461627789
商品名

チャレンジャー 美 長瀬 ワッペン オリーブ キャップ CHALLENGER
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 8,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年程前に発売されたチャレンジャーのワッペンキャップです。かなりレアな商品になります。チャレンジャー原宿店のスタッフもたまに被っています。色はオリーブ4回のみ着用の美中古別売りの卍ワッペンもお付けしますので気分で付け替え可能。
http://narcologia.ru/goods/conception218457.html
http://narcologia.ru/goods/assessor661603.html
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